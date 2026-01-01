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Terra Alta Golf Guide

Terra Alta Golf Courses

Golf Courses Near Terra Alta

Terra Alta Golf Resorts

  • Alpine Lake Resort
    Alpine Lake Resort
    Terra Alta, West Virginia
    The Alpine Lake Resort is a resort community of almost 2,000 acres of wooded land and 35 miles of paved roads leading to nearly 2,300 lots. A 35-room hotel, a 150-acre lake and golf course with six par 3s, par 4s and par 5s are the draw for visitors. Resort activities and amenities include boating, fishing, a beach, hiking and biking trails, an…

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