Terra Alta Golf Guide
Terra Alta Golf Courses
Golf Courses Near Terra Alta
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Oakland, MarylandPublic4.2704285168207
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Kingwood, West VirginiaSemi-Private4.01
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Mc Henry, MarylandResort3.6198549856217
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McHenry, MarylandResort2.6755158992117
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Swanton, MarylandPrivate0.00
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Swanton, MarylandSemi-Private4.54
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Morgantown, West VirginiaPrivate5.02
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Morgantown, West VirginiaPublic5.01
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Farmington, PennsylvaniaResort4.078947368420
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Morgantown, West VirginiaResort3.1854935523346
Terra Alta Golf Resorts
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Terra Alta, West VirginiaThe Alpine Lake Resort is a resort community of almost 2,000 acres of wooded land and 35 miles of paved roads leading to nearly 2,300 lots. A 35-room hotel, a 150-acre lake and golf course with six par 3s, par 4s and par 5s are the draw for visitors. Resort activities and amenities include boating, fishing, a beach, hiking and biking trails, an…
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