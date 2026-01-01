Farmington Golf Guide
Farmington Golf Courses
-
Farmington, PennsylvaniaResort0.00
-
Farmington, PennsylvaniaResort4.078947368420
-
Farmington, PennsylvaniaResort3.940476190515
Golf Courses Near Farmington
-
Uniontown, PennsylvaniaSemi-Private3.5353950404117
-
Uniontown, PennsylvaniaPublic3.7485559261109
-
Rockwood, PennsylvaniaPublic0.00
-
Connellsville, PennsylvaniaSemi-Private4.7996515679165
-
Morgantown, West VirginiaResort3.1854935523346
-
Morgantown, West VirginiaResort2.8709192768303
-
Dawson, PennsylvaniaResort4.6725231366390
-
Rockwood, PennsylvaniaPublic5.01
-
Morgantown, West VirginiaPrivate4.01
-
McHenry, MarylandResort2.6755158992117
Farmington Golf Resorts
-
Farmington, PennsylvaniaNemacolin is a 2,000-acre vacation playground full of surprises from a zoo to two Pete Dye golf courses. There are diverse lodging choices, such as the AAA Five-Diamond Falling Rock hotel. The dining scene is highlighted by the Forbes Five-Star, AAA Five-Diamond Lautrec. Visitors can frolic in various activities like fly-fishing and off-road…
-
Farmington, PennsylvaniaThe Summit Inn is one of the few grand porch hotels still standing in America. The 94-room inn dates to 1907. It offers indoor and outdoor pools, a restaurant and lounge, a fitness room, a massage room and a billiards room with pool and ping pong tables. The 1,200-acre property along the historic National Road includes nine holes of golf and a…
See Also
-
2 courses | 226 reviews
-
1 course | 165 reviews
-
1 course | 390 reviews
-
2 courses | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 333 reviews
-
1 course | 11 reviews
-
6 courses | 653 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 16 reviews