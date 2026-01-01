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Farmington Golf Guide

Farmington Golf Courses

Golf Courses Near Farmington

Farmington Golf Resorts

  • Nemacolin Woodlands Resort - Shepherd's Rock GC
    Nemacolin
    Farmington, Pennsylvania
    Nemacolin is a 2,000-acre vacation playground full of surprises from a zoo to two Pete Dye golf courses. There are diverse lodging choices, such as the AAA Five-Diamond Falling Rock hotel. The dining scene is highlighted by the Forbes Five-Star, AAA Five-Diamond Lautrec. Visitors can frolic in various activities like fly-fishing and off-road…
  • Mount Summit GC
    Summit Inn Resort
    Farmington, Pennsylvania
    The Summit Inn is one of the few grand porch hotels still standing in America. The 94-room inn dates to 1907. It offers indoor and outdoor pools, a restaurant and lounge, a fitness room, a massage room and a billiards room with pool and ping pong tables. The 1,200-acre property along the historic National Road includes nine holes of golf and a…

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