Manawa Golf Guide
Manawa Golf Courses
Golf Courses Near Manawa
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New London, WisconsinPublic4.052631578919
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Waupaca, WisconsinPublic
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Ogdensburg, WisconsinPublic4.788617886242
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Waupaca, WisconsinSemi-Private
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Weyauwega, WisconsinSemi-Private
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Iola, WisconsinSemi-Private4.8567470466277
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Clintonville, WisconsinSemi-Private4.722222222217
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Hortonville, WisconsinPublic
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Waupaca, WisconsinPublic/Resort4.3359861592115
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Marion, WisconsinPublic
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