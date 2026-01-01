Wales Golf Guide
Wales Golf Courses
Golf Courses Near Wales
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Pewaukee, WisconsinPublic/Municipal4.16666666676
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Waukesha, WisconsinPrivate0.00
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Pewaukee, WisconsinSemi-Private1.02
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Delafield, WisconsinPublic3.754
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Pewaukee, WisconsinPublic3.289107950990
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North Prairie, WisconsinPublic4.2715231788302
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Waukesha, WisconsinPublic3.214285714314
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Dousman, WisconsinPublic3.9133858268127
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Hartland, WisconsinPrivate3.52
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Waukesha, WisconsinPublic3.65
See Also
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3 courses | 98 reviews
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