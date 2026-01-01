Delafield Golf Guide
Delafield Golf Courses
Golf Courses Near Delafield
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Pewaukee, WisconsinPublic/Municipal4.16666666676
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Pewaukee, WisconsinSemi-Private1.02
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Oconomowoc, WisconsinPrivate4.66666666673
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Oconomowoc, WisconsinPublic4.2428006776301
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Waukesha, WisconsinPrivate0.00
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Hartland, WisconsinPrivate0.00
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Hartland, WisconsinPrivate3.52
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Pewaukee, WisconsinPublic3.289107950990
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Dousman, WisconsinPublic3.9133858268127
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Sussex, WisconsinPublic3.754
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