Furman Golf Guide
Golf Courses Near Furman
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Ridgeland, South CarolinaPrivate/Resort
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Allendale, South CarolinaSemi-Private
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Ridgeland, South CarolinaPublic3.434873949621
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Sheldon, South CarolinaPrivate5.01
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Yemassee, South CarolinaPrivate
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Bluffton, South CarolinaPublic3.85957352641250
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Hardeeville, South CarolinaResort3.57142857142
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Sylvania, GeorgiaPrivate
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Rincon, GeorgiaSemi-Private4.0406095195443
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Okatie, South CarolinaPrivate/Resort4.722222222218
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