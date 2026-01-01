County Louth Golf Guide
County Louth Golf Courses
-
Ardee, County LouthSemi-Private4.610
-
Dundalk, County LouthResort4.476158645350
-
Drogheda, County LouthPublic4.942857142912
-
Dundalk, County LouthPublic5.01
-
Greenore, County LouthSemi-Private4.966666666732
-
Drogheda, County LouthPublic4.549450549562
-
Tullyallen, County LouthSemi-Private
Golf Courses Near County Louth
-
Bettystown, County MeathPublic4.603715170344
-
Carrickmacross, County MonaghanResort4.3520
-
Warrenpoint, County DownPublic3.874331550828
-
Newry, County DownSemi-Private4.549910873416
-
Carrickmacross, County MonaghanSemi-Private4.794117647168
-
Julianstown, County MeathPublic
-
Julianstown, County MeathPublic
-
Bellewstown, County MeathPrivate3.9964194373155
-
Cullyhanna, County DownPublic4.254
-
Kilkeel, County DownSemi-Private4.415441176578
See Also
-
5 courses | 286 reviews
-
21 courses | 853 reviews