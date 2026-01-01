Lantana Golf Guide
Lantana Golf Courses
Golf Courses Near Lantana
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Flower Mound, TexasPublic3.92641534471469
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Flower Mound, TexasPublic3.6953862941746
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Argyle, TexasPrivate5.01
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Corinth, TexasPrivate4.66666666673
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Lewisville, TexasPublic4.0076546003229
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Denton, TexasPublic3.880733945109
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Trophy Club, TexasPrivate4.05
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Lewisville, TexasPublic3.9215532367736
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Trophy Club, TexasPrivate4.05
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Denton, TexasPublic4.5496649082879
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