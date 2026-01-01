Washington Golf Guide
Washington Golf Courses
Golf Courses Near Washington
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Washington, ConnecticutPrivate5.01
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Litchfield, ConnecticutPrivate
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Watertown, ConnecticutPrivate
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Litchfield, ConnecticutPublic4.593984962439
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Middlebury, ConnecticutPrivate
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Watertown, ConnecticutPublic/Municipal4.139064305321
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South Kent, ConnecticutPrivate
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New Milford, ConnecticutPublic4.1140642303139
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Sherman, ConnecticutPrivate4.01
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Southbury, ConnecticutPublic/Resort3.7620049109208
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