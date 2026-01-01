Whitmire Golf Guide
Whitmire Golf Courses
Golf Courses Near Whitmire
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Clinton, South CarolinaPrivate0.00
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Newberry, South CarolinaSemi-Private4.2221299122264
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Laurens, South CarolinaPrivate3.425
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Prosperity, South CarolinaSemi-Private4.04
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Waterloo, South CarolinaSemi-Private0.00
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Ninety Six, South CarolinaPrivate3.66666666673
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Woodruff, South CarolinaPrivate4.01
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Spartanburg, South CarolinaSemi-Private3.5462804842293
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Chester, South CarolinaSemi-Private4.2979351032339
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Chapin, South CarolinaPublic1.01
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