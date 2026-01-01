Newberry Golf Guide
Newberry Golf Courses
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Newberry, South CarolinaSemi-Private4.2221299122264
Golf Courses Near Newberry
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Prosperity, South CarolinaSemi-Private4.04
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Whitmire, South CarolinaPublic4.52
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Ninety Six, South CarolinaPrivate3.66666666673
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Laurens, South CarolinaPrivate3.425
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Chapin, South CarolinaSemi-Private4.4165167852433
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Chapin, South CarolinaPublic1.01
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Clinton, South CarolinaPrivate0.00
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Waterloo, South CarolinaSemi-Private0.00
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Ninety Six, South CarolinaSemi-Private4.3947712418229
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Greenwood, South CarolinaSemi-Private4.4748735315319
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