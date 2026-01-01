Clinton Golf Guide
Clinton Golf Courses
Golf Courses Near Clinton
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Laurens, South CarolinaPrivate3.425
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Waterloo, South CarolinaSemi-Private
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Whitmire, South CarolinaPublic4.52
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Newberry, South CarolinaSemi-Private4.2221299122264
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Greenwood, South CarolinaSemi-Private4.4748735315319
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Ninety Six, South CarolinaPrivate3.66666666673
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Greenwood, South CarolinaPublic
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Ware Shoals, South CarolinaPublic3.535736875449
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Woodruff, South CarolinaPrivate4.01
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Hodges, South CarolinaPublic/Resort2.01
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