Sharon Golf Guide
Sharon Golf Courses
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Sharon, ConnecticutPrivate
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Sharon, ConnecticutPrivate
Golf Courses Near Sharon
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Amenia, New YorkPrivate
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Lakeville, ConnecticutSemi-Private4.33333333336
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Millbrook, New YorkPrivate5.01
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Washington, ConnecticutPrivate5.01
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South Kent, ConnecticutPrivate
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Canaan, ConnecticutSemi-Private3.66666666673
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Copake, New YorkPublic4.733660130723
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Sherman, ConnecticutPrivate4.01
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Torrington, ConnecticutPrivate5.02
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Litchfield, ConnecticutPublic4.593984962439
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