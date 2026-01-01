Lakeville Golf Guide
Lakeville Golf Courses
Golf Courses Near Lakeville
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Sharon, ConnecticutPrivate
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Sharon, ConnecticutPrivate
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Canaan, ConnecticutSemi-Private3.66666666673
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Copake, New YorkPublic4.733660130723
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East Canaan, ConnecticutPublic4.01
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Amenia, New YorkPrivate
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Norfolk, ConnecticutPrivate
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Torrington, ConnecticutPrivate5.02
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Great Barrington, MassachusettsPublic3.02
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Great Barrington, MassachusettsPrivate5.01
See Also
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