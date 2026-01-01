Amenia Golf Guide
Amenia Golf Courses
Golf Courses Near Amenia
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Sharon, ConnecticutPrivate
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Sharon, ConnecticutPrivate
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Millbrook, New YorkPrivate5.01
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Lakeville, ConnecticutSemi-Private4.33333333336
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South Kent, ConnecticutPrivate
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Wingdale, New YorkSemi-Private3.57142857143
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Washington, ConnecticutPrivate5.01
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Sherman, ConnecticutPrivate4.01
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LaGrangeville, New YorkPublic3.2758112094115
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Pleasant Valley, New YorkPublic3.83333333336
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