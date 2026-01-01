Sherman Golf Guide
Sherman Golf Courses
Golf Courses Near Sherman
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South Kent, ConnecticutPrivate
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Wingdale, New YorkSemi-Private3.57142857143
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Pawling, New YorkPrivate5.01
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Washington, ConnecticutPrivate5.01
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Pawling, New YorkPublic/Municipal3.01
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New Milford, ConnecticutPublic4.1140642303139
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Washington, ConnecticutPrivate
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Brookfield, ConnecticutPrivate4.01
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LaGrangeville, New YorkPublic3.2758112094115
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Amenia, New YorkPrivate
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