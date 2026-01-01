Millbrook Golf Guide
Millbrook Golf Courses
Golf Courses Near Millbrook
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Amenia, New YorkPrivate
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LaGrangeville, New YorkPublic3.2758112094115
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Pleasant Valley, New YorkPublic3.83333333336
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Wingdale, New YorkSemi-Private3.57142857143
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Sharon, ConnecticutPrivate
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Poughkeepsie, New YorkPublic2.33333333335
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Sharon, ConnecticutPrivate
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Poughkeepsie, New YorkPublic/Municipal4.01
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Staatsburg, New YorkPublic/Municipal4.01
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Hopewell Junction, New YorkPublic4.1234866828413
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