Copake Golf Guide
Copake Golf Courses
Golf Courses Near Copake
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Craryville, New YorkPublic2.409090909112
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Lakeville, ConnecticutSemi-Private4.33333333336
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Great Barrington, MassachusettsPublic3.02
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Canaan, ConnecticutSemi-Private3.66666666673
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Great Barrington, MassachusettsPrivate5.01
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East Canaan, ConnecticutPublic4.01
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Sharon, ConnecticutPrivate
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Sharon, ConnecticutPrivate
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Claverack, New YorkPrivate4.65
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Amenia, New YorkPrivate
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