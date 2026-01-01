Naugatuck Golf Guide
Naugatuck Golf Courses
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Naugatuck, ConnecticutPublic/Municipal3.8651238467189
Golf Courses Near Naugatuck
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Waterbury, ConnecticutPrivate5.01
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Waterbury, ConnecticutPublic/Municipal3.946524064213
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Waterbury, ConnecticutPublic/Municipal3.924242424212
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Oxford, ConnecticutPublic3.8772284585602
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Prospect, ConnecticutPublic
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Middlebury, ConnecticutPrivate
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Bethany, ConnecticutPublic3.7901315918642
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Wolcott, ConnecticutPublic/Municipal4.2862507427342
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Watertown, ConnecticutPrivate
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Southbury, ConnecticutPublic/Resort3.7620049109208
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