Maple Plain Golf Guide
Maple Plain Golf Courses
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Maple Plain, MinnesotaPublic4.54
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Maple Plain, MinnesotaPrivate4.01
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Maple Plain, MinnesotaPrivate5.02
Golf Courses Near Maple Plain
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Watertown, MinnesotaPublic2.3131539611224
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Minnetrista, MinnesotaPrivate0.00
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Minnetrista, MinnesotaPrivate5.03
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Watertown, MinnesotaPublic5.01
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Medina, MinnesotaPublic/Municipal4.77777777784
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Medina, MinnesotaPublic/Municipal4.77777777784
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Minnetonka Beach, MinnesotaPrivate/Resort0.00
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Waconia, MinnesotaSemi-Private4.466666666715
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Orono, MinnesotaPublic4.052631578919
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Wayzata, MinnesotaPrivate5.02
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