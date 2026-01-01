Medina Golf Guide
Medina Golf Courses
-
Medina, MinnesotaPrivate4.01
-
Medina, MinnesotaPrivate4.01
-
Medina, MinnesotaPublic/Municipal4.77777777784
-
Medina, MinnesotaPublic/Municipal4.77777777784
Golf Courses Near Medina
-
Corcoran, MinnesotaSemi-Private3.94304117139
-
Wayzata, MinnesotaPrivate5.02
-
Orono, MinnesotaPublic4.052631578919
-
Maple Grove, MinnesotaPublic4.57142857147
-
Wayzata, MinnesotaPrivate5.02
-
Wayzata, MinnesotaPrivate
-
Maple Grove, MinnesotaPublic
-
Minnetrista, MinnesotaPrivate5.03
-
Minnetrista, MinnesotaPrivate
-
Minnetonka Beach, MinnesotaPrivate/Resort
See Also
-
1 course | 139 reviews
-
3 courses | 4 reviews
-
1 course | 19 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 101 reviews
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 7 reviews