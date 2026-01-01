Ruckersville Golf Guide
Golf Courses Near Ruckersville
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Stanardsville, VirginiaPrivate4.42857142867
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Charlottesville, VirginiaPublic/Municipal3.645692862184
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Woodberry Forest, VirginiaPrivate0.00
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Charlottesville, VirginiaPrivate
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Keswick, VirginiaResort4.28571428575
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Charlottesville, VirginiaPrivate
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Charlottesville, VirginiaPrivate
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Charlottesville, VirginiaResort
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Charlottesville, VirginiaResort4.244897959249
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Keswick, VirginiaPrivate0.00
Ruckersville Driving Ranges
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