Stanardsville Golf Guide
Stanardsville Golf Courses
Golf Courses Near Stanardsville
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Woodberry Forest, VirginiaPrivate0.00
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Harrisonburg, VirginiaResort4.441176470662
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Charlottesville, VirginiaPublic/Municipal3.645692862184
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Charlottesville, VirginiaPrivate
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Charlottesville, VirginiaPrivate
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McGaheysville, VirginiaResort4.339933516459
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Charlottesville, VirginiaPrivate
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Charlottesville, VirginiaResort
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Keezletown, VirginiaPublic2.1592261905113
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Keswick, VirginiaResort4.28571428575
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