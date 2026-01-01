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Keswick Golf Courses

Golf Courses Near Keswick

Keswick Golf Resorts

  • Full Cry at Keswick Hall and GC: Aerial
    Keswick Hall
    Keswick, VA
    Located near Charlottesville, Virginia, Keswick Hall is a historic property dating back to 1912 and near the famous Monticello estate home to Thomas Jefferson. The club features a main building that was extensively renovated in 2020 and features 38 luxury rooms and suites. The renovation also included a new spa with eight treatment rooms, plus a…

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