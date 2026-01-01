Keswick Golf Guide
Keswick Golf Courses
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Keswick, VirginiaResort4.28571428575
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Keswick, VirginiaPrivate0.00
Golf Courses Near Keswick
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Charlottesville, VirginiaPublic/Municipal3.645692862184
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Palmyra, VirginiaPublic4.2503948204209
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Charlottesville, VirginiaResort4.244897959249
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Gordonsville, VirginiaPublic4.9215686275102
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Charlottesville, VirginiaResort
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Charlottesville, VirginiaPrivate
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Charlottesville, VirginiaPrivate
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Charlottesville, VirginiaPrivate
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Crozet, VirginiaPublic2.40404040434
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Louisa, VirginiaSemi-Private2.91666666673
Keswick Golf Resorts
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Keswick, VALocated near Charlottesville, Virginia, Keswick Hall is a historic property dating back to 1912 and near the famous Monticello estate home to Thomas Jefferson. The club features a main building that was extensively renovated in 2020 and features 38 luxury rooms and suites. The renovation also included a new spa with eight treatment rooms, plus a…
See Also
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