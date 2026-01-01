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Stockbridge Golf Guide

Stockbridge Golf Courses

Golf Courses Near Stockbridge

Stockbridge Golf Resorts

  • Creek At Hard Labor State Park: #5
    Hard Labor Creek State Park
    Stockbridge, Georgia
    Georgia's Hard Labor Creek State Park is located on Lake Rutlege east of Atlanta off I-20. This state park facility features a range of accommodations from camp sites and RV sites to 20 2-bedroom cottages. Amenities here are highlighted by the 18-hole golf course designed by Denis Griffiths and features a pro shop, full driving range, grill and…

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