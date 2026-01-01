Decatur Golf Guide
Golf Courses Near Decatur
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Ellenwood, GeorgiaPublic3.65
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Ellenwood, GeorgiaPublic3.65
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Stone Mountain, GeorgiaPublic3.37903898571323
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Lithonia, GeorgiaPublic3.56603101121107
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Atlanta, GeorgiaPublic/Municipal3.8568292658658
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Atlanta, GeorgiaPrivate5.07
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Atlanta, GeorgiaPublic4.4316915627588
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Stone Mountain, GeorgiaPublic2.9461901284804
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Atlanta, GeorgiaPrivate5.06
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Stone Mountain, GeorgiaPrivate3.28211793191098
Decatur Driving Ranges
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