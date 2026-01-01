Paia Golf Guide
Paia Golf Courses
Golf Courses Near Paia
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Waiehu, HawaiiPublic/Municipal4.88235294125
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Kahului, HawaiiPublic4.3950133812906
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Pukalani, HawaiiSemi-Private4.3379592045843
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Wailuku, HawaiiPrivate4.130208333333
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Wailuku, HawaiiPublic4.1970074813401
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Kihei, HawaiiResort3.50571187481774
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Kihei, HawaiiResort3.2124183007103
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Lahaina, HawaiiResort4.824011571866
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Wailea, HawaiiResort4.910256410392
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Wailea, HawaiiResort4.474358974478
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