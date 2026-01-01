Lahaina Golf Guide
Lahaina Golf Courses
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Lahaina, HawaiiResort4.1525700501491
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Lahaina, HawaiiResort4.908730158743
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Lahaina, HawaiiResort4.824011571866
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Lahaina, HawaiiResort4.2399752595431
Golf Courses Near Lahaina
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Waiehu, HawaiiPublic/Municipal4.88235294125
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Wailuku, HawaiiPrivate4.130208333333
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Wailuku, HawaiiPublic4.1970074813401
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Kahului, HawaiiPublic4.3950133812906
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Paia, HawaiiPrivate4.33333333333
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Lanai City, HawaiiPublic4.52
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Kihei, HawaiiResort3.50571187481774
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Lanai City, HawaiiResort4.937516
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Pukalani, HawaiiSemi-Private4.3379592045843
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Kihei, HawaiiResort3.2124183007103
Lahaina Golf Resorts
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Lahaina, HawaiiKa'anapali is a resort development in the west Maui town of Lahaina. It is home to two golf courses, Royal Ka'anapali and Ka'anapali Kai, as well as a number of beachfront hotel and condominium properties that offer stay-and-play golf packages. Ka'anapali is a three-mile stretch of beach with 13 places to stay and 45 restaurants. Hotel brands…
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Lahaina, HawaiiKapalua is a resort community on the northwest side of Maui that is home to a collection of luxury resorts and 36 holes of golf. Options include the Ritz-Carlton Kapalua, Montague Kapalua, and The Kapalua VIllas, which offer one-, two- and three-bedroom vacation villas with ocean or golf views. Kapalua also has tennis and pickleball as well as a…
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