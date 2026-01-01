Home / Courses / World / USA / Hawaii

Lahaina Golf Guide

Featured Destination

Ka'anapali Kai: #11
Maui
Courses: 17
Reviews: 5348
Explore

Lahaina Golf Courses

Golf Courses Near Lahaina

Lahaina Golf Resorts

  • Ka'anapali Kai golf course
    Ka'anapali Golf Resorts (Maui)
    Lahaina, Hawaii
    Ka'anapali is a resort development in the west Maui town of Lahaina. It is home to two golf courses, Royal Ka'anapali and Ka'anapali Kai, as well as a number of beachfront hotel and condominium properties that offer stay-and-play golf packages. Ka'anapali is a three-mile stretch of beach with 13 places to stay and 45 restaurants. Hotel brands…
  • Kapalua - Plantation course - hole 8 rainbow
    Kapalua Golf Resorts (Maui)
    Lahaina, Hawaii
    Kapalua is a resort community on the northwest side of Maui that is home to a collection of luxury resorts and 36 holes of golf. Options include the Ritz-Carlton Kapalua, Montague Kapalua, and The Kapalua VIllas, which offer one-, two- and three-bedroom vacation villas with ocean or golf views. Kapalua also has tennis and pickleball as well as a…

See Also

Travel Deals

  • Kapalua Resort Bay Course
    Travel Offers
    Kapalua, Hawaii
    Maui Golf Around Package
    REQUEST QUOTE BELOW*
  • Kapalua Resort Bay Course
    Travel Offers
    Kapalua, Hawaii
    Maui Golf Around Package
    REQUEST QUOTE BELOW*
  • Kapalua Resort Plantation Course - Hole 18
    Travel Offers
    Kapalua, Hawaii
    Best of Maui Golf Package
    REQUEST QUOTE BELOW*
  • Kapalua Resort Plantation Course - Hole 18
    Travel Offers
    Kapalua, Hawaii
    Best of Maui Golf Package
    REQUEST QUOTE BELOW*

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me