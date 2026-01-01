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Wailea Golf Guide

Wailea Golf Courses

Golf Courses Near Wailea

Wailea Golf Resorts

  • Wailea - Blue #4
    Wailea Golf Resorts (Maui)
    Wailea, Hawaii
    Wailea is a Hawaiian resort and residential community in south Maui. It is home to three 18-hole golf courses and a collection of luxury beachfront hotels that offer stay-and-play Hawaii golf packages. Among the brands that are partners with the Wailea Golf Club are the Destination Resorts Hawaii, Fairmont Kea Lani Maui, Four Seasons Resort Maui,…

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