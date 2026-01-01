Godfrey Golf Guide
Godfrey Golf Courses
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Godfrey, IllinoisSemi-Private3.9039351852164
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Godfrey, IllinoisPublic3.766512124114
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Godfrey, IllinoisPublic3.766512124114
Golf Courses Near Godfrey
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Alton, IllinoisPublic4.259781740864
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Alton, IllinoisPublic3.5320027414305
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Alton, IllinoisPublic3.52
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Alton, IllinoisPublic4.5234680574598
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Alton, IllinoisPublic4.5234680574598
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Florissant, MissouriPublic3.8967356929353
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Saint Louis, MissouriPublic3.9389666165446
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Saint Louis, MissouriPublic4.01
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Wood River, IllinoisPublic4.2377260982462
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Jerseyville, IllinoisPrivate0.00
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