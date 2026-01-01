Alton Golf Guide
Alton Golf Courses
-
Alton, IllinoisPublic3.52
-
Alton, IllinoisPublic4.259781740864
-
Alton, IllinoisPublic4.5234680574598
-
Alton, IllinoisPublic4.5234680574598
-
Alton, IllinoisPublic3.5320027414305
Golf Courses Near Alton
-
Godfrey, IllinoisPublic3.766512124114
-
Godfrey, IllinoisPublic3.766512124114
-
Wood River, IllinoisPublic4.2377260982462
-
Godfrey, IllinoisSemi-Private3.9039351852164
-
Edwardsville, IllinoisSemi-Private3.3574354056372
-
Saint Louis, MissouriPublic3.9389666165446
-
Florissant, MissouriPublic3.8967356929353
-
Saint Louis, MissouriPublic4.01
-
Edwardsville, IllinoisPublic0.00
-
Edwardsville, IllinoisPrivate4.04
See Also
-
1 course | 462 reviews
-
3 courses | 278 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 353 reviews
-
6 courses | 378 reviews
-
2 courses | 576 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 537 reviews
-
1 course | 242 reviews