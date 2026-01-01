Wadsworth Golf Guide
Wadsworth Golf Courses
Golf Courses Near Wadsworth
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Waukegan, IllinoisPublic4.5551276066408
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Beach Park, IllinoisPublic/Municipal2.17647058829
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Beach Park, IllinoisPublic3.7781975175111
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Gurnee, IllinoisPublic4.2074533667370
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Waukegan, IllinoisPrivate5.02
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Gurnee, IllinoisPublic4.5941267811249
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Zion, IllinoisPublic4.5305010893144
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Libertyville, IllinoisPrivate4.01
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Zion, IllinoisPublic4.7476681394736
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Grayslake, IllinoisPublic3.372093023343
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