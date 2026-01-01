Griffith Golf Guide
Golf Courses Near Griffith
-
Highland, IndianaPublic3.2322241783352
-
Schererville, IndianaPrivate
-
Munster, IndianaMunicipal4.1088235294128
-
Schererville, IndianaPrivate
-
Schererville, IndianaPublic4.0266159696263
-
Schererville, IndianaPublic3.928571428628
-
Schererville, IndianaPrivate
-
Gary, IndianaPublic/Municipal3.01
-
Lansing, IllinoisPrivate
-
Merrillville, IndianaPrivate3.66666666673
See Also
-
1 course | 352 reviews
-
1 course | 1 review
-
5 courses | 291 reviews
-
1 course | 128 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 309 reviews
-
2 courses | 579 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 211 reviews
-
1 course | 273 reviews