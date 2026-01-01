Calumet City Golf Guide
Calumet City Golf Courses
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Calumet City, IllinoisPublic/Municipal3.7304422618273
Golf Courses Near Calumet City
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Burnham, IllinoisPublic2.6734958826212
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Lansing, IllinoisPrivate0.00
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Glenwood, IllinoisPublic4.2324502415180
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Homewood, IllinoisSemi-Private3.226248062654
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Riverdale, IllinoisPublic3.6340120622379
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Homewood, IllinoisPublic4.3663684829837
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Hammond, IndianaPublic4.5679553823580
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Munster, IndianaMunicipal4.1088235294128
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East Chicago, IndianaPublic/Municipal4.01
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Chicago Heights, IllinoisMunicipal4.5397980554187
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