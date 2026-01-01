Highland Golf Guide
Highland Golf Courses
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Highland, IndianaPublic3.2322241783352
Golf Courses Near Highland
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Munster, IndianaMunicipal4.1088235294128
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Lansing, IllinoisPrivate
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Schererville, IndianaPrivate
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Schererville, IndianaPrivate
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Schererville, IndianaPrivate
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Schererville, IndianaPublic4.0266159696263
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Schererville, IndianaPublic3.928571428628
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East Chicago, IndianaPublic/Municipal4.01
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Calumet City, IllinoisPublic/Municipal3.7304422618273
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Burnham, IllinoisPublic2.6734958826212
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