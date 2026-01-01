Lansing Golf Guide
Lansing Golf Courses
Golf Courses Near Lansing
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Munster, IndianaMunicipal4.1088235294128
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Highland, IndianaPublic3.2322241783352
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Schererville, IndianaPrivate
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Schererville, IndianaPrivate
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Schererville, IndianaPrivate
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Calumet City, IllinoisPublic/Municipal3.7304422618273
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Glenwood, IllinoisPublic4.2324502415180
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Burnham, IllinoisPublic2.663010405211
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Schererville, IndianaPublic4.0266159696263
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Chicago Heights, IllinoisMunicipal4.5397980554187
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