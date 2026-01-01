East Chicago Golf Guide
East Chicago Golf Courses
Golf Courses Near East Chicago
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Hammond, IndianaPublic4.5639446871579
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Hammond, IndianaPublic4.5639446871579
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Burnham, IllinoisPublic2.663010405211
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Calumet City, IllinoisPublic/Municipal3.7304422618273
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Highland, IndianaPublic3.2322241783352
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Lansing, IllinoisPrivate0.00
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Chicago, IllinoisPublic3.9961333286394
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Chicago, IllinoisPublic4.2391305952538
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Munster, IndianaMunicipal4.1088235294128
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Riverdale, IllinoisPublic3.6340120622379
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