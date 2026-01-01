Merrillville Golf Guide
Merrillville Golf Courses
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Merrillville, IndianaPrivate3.66666666673
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Merrillville, IndianaPublic3.5443428436306
Golf Courses Near Merrillville
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Crown Point, IndianaSemi-Private
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Crown Point, IndianaSemi-Private
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Schererville, IndianaPublic3.928571428628
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Crown Point, IndianaSemi-Private
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Schererville, IndianaPublic4.0266159696263
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Crown Point, IndianaSemi-Private
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Gary, IndianaPublic/Municipal3.01
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Crown Point, IndianaPublic3.4989601901129
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Hobart, IndianaPublic2.879951980867
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Schererville, IndianaPrivate0.00
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