Speed Golf Guide
Speed Golf Courses
Golf Courses Near Speed
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Sellersburg, IndianaPublic4.014
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Sellersburg, IndianaPublic0.00
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Sellersburg, IndianaSemi-Private4.7743776756416
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Sellersburg, IndianaPublic4.014
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Jeffersonville, IndianaPublic5.01
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Clarksville, IndianaPublic/Municipal3.918367346998
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Jeffersonville, IndianaSemi-Private1.450980392269
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Henryville, IndianaPublic4.5513191323390
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Goshen, KentuckyPrivate5.01
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New Albany, IndianaPublic3.7205539558139
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