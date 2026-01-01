Goshen Golf Guide
Goshen Golf Courses
Golf Courses Near Goshen
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Prospect, KentuckyPublic4.5471698113106
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Prospect, KentuckyPrivate5.02
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Prospect, KentuckyPublic3.953488372143
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Prospect, KentuckyPrivate3.4486822593101
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Jeffersonville, IndianaPublic5.01
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Sellersburg, IndianaPublic4.014
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Sellersburg, IndianaPublic4.014
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Louisville, KentuckyPrivate0.00
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Sellersburg, IndianaPublic0.00
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Speed, IndianaSemi-Private1.01
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