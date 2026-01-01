Borden Golf Guide
Golf Courses Near Borden
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Sellersburg, IndianaSemi-Private4.7743776756416
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Henryville, IndianaPublic4.5513191323390
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Speed, IndianaSemi-Private1.01
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Floyds Knobs, IndianaPublic3.892307692365
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Clarksville, IndianaPublic/Municipal3.918367346998
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Sellersburg, IndianaPublic4.014
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Sellersburg, IndianaPublic0.00
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New Albany, IndianaPublic3.7205539558139
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New Albany, IndianaPublic2.2512
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Sellersburg, IndianaPublic4.014
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