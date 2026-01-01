Campbellsville Golf Guide
Campbellsville Golf Courses
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Campbellsville, KentuckyPrivate4.031611178246
Golf Courses Near Campbellsville
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Greensburg, KentuckySemi-Private
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Lebanon, KentuckyPrivate
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Lebanon, KentuckyPublic4.541666666724
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Columbia, KentuckySemi-Private4.2422653865166
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Hodgenville, KentuckySemi-Private2.33333333333
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Russell Springs, KentuckySemi-Private3.461538461513
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Springfield, KentuckyPublic4.0804597701174
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Liberty, KentuckySemi-Private3.52
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Horse Cave, KentuckySemi-Private
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Bardstown, KentuckyPublic
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