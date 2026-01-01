Elizabethtown Golf Guide
Elizabethtown Golf Courses
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Elizabethtown, KentuckyPublic/Municipal4.16666666672
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Elizabethtown, KentuckyPrivate0.00
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Elizabethtown, KentuckyResort3.845938375462
Golf Courses Near Elizabethtown
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Vine Grove, KentuckySemi-Private3.9946921444158
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Fort Knox, KentuckyMilitary/Public4.274711222350
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Hodgenville, KentuckySemi-Private2.33333333333
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Bardstown, KentuckyPublic0.00
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Bardstown, KentuckyPublic3.65
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Shepherdsville, KentuckyPublic4.7288046693551
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Bardstown, KentuckyPublic4.1446540881318
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Brandenburg, KentuckyPublic3.9922491124238
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Bardstown, KentuckySemi-Private4.7900262467129
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Shepherdsville, KentuckyPublic2.647058823517
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