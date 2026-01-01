Springfield Golf Guide
Springfield Golf Courses
Golf Courses Near Springfield
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Lebanon, KentuckyPublic4.541666666724
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Bardstown, KentuckySemi-Private4.7900262467129
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Bardstown, KentuckyPublic4.1446540881318
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Lebanon, KentuckyPrivate
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Bardstown, KentuckyPublic
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Bardstown, KentuckyPublic3.65
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Taylorsville, KentuckyPublic2.5280952381320
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Danville, KentuckyPrivate
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Harrodsburg, KentuckyResort3.844444444445
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Harrodsburg, KentuckyResort3.844444444445
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