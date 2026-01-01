Horse Cave Golf Guide
Horse Cave Golf Courses
Golf Courses Near Horse Cave
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Glasgow, KentuckyPrivate4.01
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Park City, KentuckyResort2.710
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Cub Run, KentuckyPublic3.735294117610
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Park City, KentuckyResort4.768137254984
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Park City, KentuckyExecutive5.01
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Glasgow, KentuckyPublic3.02
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Summer Shade, KentuckyPublic3.956582633131
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Greensburg, KentuckySemi-Private0.00
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Hodgenville, KentuckySemi-Private2.33333333333
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Lucas, KentuckyResort3.1860215054156
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