Greensburg Golf Guide
Greensburg Golf Courses
Golf Courses Near Greensburg
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Campbellsville, KentuckyPrivate4.031611178246
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Columbia, KentuckySemi-Private4.2422653865166
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Hodgenville, KentuckySemi-Private2.33333333333
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Lebanon, KentuckyPrivate
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Lebanon, KentuckyPublic4.541666666724
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Horse Cave, KentuckySemi-Private
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Elizabethtown, KentuckyPrivate
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Russell Springs, KentuckySemi-Private3.461538461513
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Glasgow, KentuckyPrivate4.01
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Summer Shade, KentuckyPublic3.956582633131
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