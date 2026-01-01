Hodgenville Golf Guide
Hodgenville Golf Courses
Golf Courses Near Hodgenville
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Elizabethtown, KentuckyPrivate
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Elizabethtown, KentuckyPublic/Municipal4.16666666672
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Elizabethtown, KentuckyResort3.845938375462
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Greensburg, KentuckySemi-Private
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Campbellsville, KentuckyPrivate4.031611178246
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Bardstown, KentuckyPublic
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Horse Cave, KentuckySemi-Private
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Bardstown, KentuckyPublic4.1446540881318
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Bardstown, KentuckySemi-Private4.7900262467129
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Vine Grove, KentuckySemi-Private3.9946921444158
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