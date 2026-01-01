Leitchfield Golf Guide
Golf Courses Near Leitchfield
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Cub Run, KentuckyPublic3.735294117610
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Falls Of Rough, KentuckyResort2.534883720950
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Park City, KentuckyExecutive5.01
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Park City, KentuckyResort4.768137254984
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Park City, KentuckyResort2.710
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Horse Cave, KentuckySemi-Private
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Hardinsburg, KentuckySemi-Private4.01
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Bowling Green, KentuckyPrivate3.52
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Elizabethtown, KentuckyPrivate
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Bowling Green, KentuckyPublic
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