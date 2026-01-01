Cave City Golf Guide
Golf Courses Near Cave City
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Glasgow, KentuckyPrivate4.01
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Park City, KentuckyResort2.710
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Park City, KentuckyResort4.768137254984
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Park City, KentuckyExecutive5.01
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Glasgow, KentuckyPublic3.02
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Horse Cave, KentuckySemi-Private0.00
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Cub Run, KentuckyPublic3.735294117610
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Lucas, KentuckyResort3.1860215054156
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Summer Shade, KentuckyPublic3.956582633131
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Bowling Green, KentuckyPrivate5.02
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