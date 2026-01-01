Lothian Golf Guide
Lothian Golf Courses
Golf Courses Near Lothian
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Upper Marlboro, MarylandPublic3.53462624221355
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Davidsonville, MarylandPublic3.2911366006686
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Upper Marlboro, MarylandSemi-Private3.9490731243942
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Edgewater, MarylandPrivate5.01
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Upper Marlboro, MarylandPublic4.4674772036237
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Mitchellville, MarylandPrivate4.33333333333
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Owings, MarylandPublic1.85714285717
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Owings, MarylandPublic1.85714285717
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Mitchellville, MarylandPublic/Municipal4.3323573773210
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Andrews AFB, MarylandMilitary3.629976232952
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